انخفاض إيرادات آبل للربع الثالث على التوالي

لا تزال البيانات المالية لشركة Apple في حالة ركود طفيف للغاية. تمامًا كما رأينا في الربعين الماضيين ، عانت الشركة من انخفاضات طفيفة في الإيرادات في الربع المالي الثالث من عام 2023 - ولكن هذه إشارات طفيفة لشركة لا تزال تجني مبالغ سخيفة من المال كل ربع سنة.

كما كان الحال غالبًا ، بلغت الإيرادات التي حققتها Apple من قطاع الخدمات (أشياء مثل خطط iCloud المدفوعة و Apple Music و AppleCare ومتجر التطبيقات والعديد من العروض الأخرى) أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 21.2 مليار دولار. هذه ثاني أكبر فئة منتجات للشركة بعد iPhone ، وقد نمت بنسبة ثمانية بالمائة على أساس سنوي. لكن عائدات iPhone و Mac و iPad انخفضت جميعها مقارنة بالعام الماضي ، وهو نفس ما حدث في الربع الأخير.



في حالة iPhone ، كان هذا الانخفاض طفيفًا: فقد انخفضت الإيرادات البالغة 39.7 مليار دولار في الربع بنحو 2٪ مقارنة بالعام الماضي. انخفضت مبيعات iPad (انخفض بنسبة 19.8 في المائة) و Mac (انخفض بنسبة 7.3 في المائة) بشكل أكبر. ولكن بالنظر إلى حقيقة أن Apple لم تقم بتحديث أي جهاز iPad منذ الخريف الماضي ، فليس من المستغرب أن نرى انخفاضًا هناك. كانت الأجهزة القابلة للارتداء (مثل Apple Watch و AirPods) والملحقات نقطة مضيئة أخرى ، حيث نمت الإيرادات بما يزيد قليلاً عن اثنين في المائة ، وهي فئة المنتجات الوحيدة إلى جانب الخدمات التي تقوم بذلك.

بشكل عام ، تمثل الإيرادات البالغة 81.8 مليار دولار انخفاضًا أقل من 2 في المائة على أساس سنوي ، في حين زادت الأرباح فعليًا بنحو 2 في المائة لتصل إلى 19.9 مليار دولار.

كالعادة ، تجري Apple مكالمة مع الرئيس التنفيذي Tim Cook في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي ، وهناك المزيد لمناقشة هذا الربع أكثر من المعتاد. بخلاف فئات المنتجات العادية من Apple ، هذه هي الأرباح الأولى منذ الإعلان عن سماعة Vision Pro الطموحة والمكلفة للغاية ، لذلك من المحتمل أن يرغب المستثمرون في معرفة كيفية تقدم هذا المنتج الجديد. وهناك حديث دائم عن المشاريع المحتملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معلقة في الخلفية أيضًا. سنقوم بتحديث هذا المنشور بأي تفاصيل يشاركها Cook في المكالمة.