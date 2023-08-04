عاجل
مصطفى بكري: إبراهيم العرجاني له دور كبير في مكافحة الإرهاب بسيناء (فيديو) الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء سامح شكري يؤكد لنظيره الدنماركي الموقف المصري الرافض لجرائم حرق المصحف
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلي ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

خالد بيبو ووليد سليمان
خالد بيبو ووليد سليمان

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارًا بتعيين خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وتعيين وليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين.

txt

الأهلي يعرض منصبًا جديدًا على سيد عبدالحفيظ

txt

الأهلي يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ ويوجه له الشكر

وجاء بيان النادي الأهلي كالأتي:

قرر النادي تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

في ذات الوقت تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.