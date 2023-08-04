جوجل تعمل على تسهيل إزالة معلوماتك الخاصة من البحث

تعمل Google على تسهيل إزالة معلوماتك الخاصة من البحث

ستعمل الشركة قريبًا على تعتيم الصور الصريحة في النتائج بشكل افتراضي أيضًا.

لقطات من نتائج جوجل عن أداة عنك. يعرض الأول إشعارًا مكتوبًا عليه "نتائج عنك. تظهر أربع نتائج بحث اسمك ومعلومات الاتصال". تتضمن لقطة الشاشة الثانية قائمة بالمكان الذي ظهرت فيه تلك التفاصيل في نتائج بحث Google.



أعلنت Google عن عدة تحديثات للبحث تهدف إلى تسهيل تحكم الأشخاص في المعلومات المتعلقة بهم والتي تظهر في النتائج. أصدرت الشركة أداة العام الماضي لمساعدة الأشخاص على إزالة نتائج البحث التي تحتوي على رقم هاتفهم أو عنوان منزلهم أو بريدهم الإلكتروني. الآن ، قامت الشركة بتحديث أداة "النتائج عنك" لجعلها أكثر فعالية.

ستتوفر لوحة تحكم جديدة في الأيام المقبلة ستعلمك عندما تنبثق هذه المعلومات الشخصية في البحث. عندما تتلقى تنبيهًا ، ستتمكن بسرعة من مطالبة Google بإزالة هذه النتائج.



في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت الشركة ميزة Google One التي يمكنها البحث في الويب المظلم لمعرفة ما إذا كانت معلوماتك قد تم تضمينها في خرق البيانات. يبدو أن تحديث "النتائج عنك" هذا يعمل بطريقة مماثلة. إن حقيقة عثوره بشكل استباقي على نتائج تحتوي على معلوماتك الشخصية ويساعدك على إزالتها من شأنه أن يسهل حماية خصوصيتك.

يمكنك الوصول إلى الأداة من تطبيق Google عن طريق النقر على صورة ملفك الشخصي وتحديد "نتائج عنك" أو من صفحة ويب مخصصة أنشأتها الشركة. إنه متاح في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي ، لكن Google تخطط لتقديم الأداة بلغات ومناطق أخرى قريبًا.

على نفس المنوال ، تقوم Google بتحديث نظام يساعد المستخدمين في إزالة الصور الفاضحة لهم. لطالما وفرت الشركة خيارًا للأشخاص لطلب إزالة الصور الفاضحة غير التوافقية من نتائج البحث. يتم الآن توسيع هذه السياسة لتشمل الصور التوافقية.

ربما قمت بتحميل محتوى صريح خاص بك إلى موقع ويب في وقت ما ، لكنك قررت أنك لم تعد تريده أن يكون متاحًا. إذا حذفت الصور من موقع الويب هذا ، فيمكنك الآن مطالبة Google بإزالتها من نتائج البحث إذا تم نشرها في مكان آخر دون إذن. تلاحظ الشركة أن السياسة لا تنطبق على أي محتوى ما زلت تقوم بتسويقه.

ليس من النادر تمامًا أن يقوم مالكو مواقع الويب التي تتعامل في صور صريحة بالإبلاغ عن محتوى من مكان آخر. لن تؤدي إزالة مثل هذا المحتوى من نتائج "بحث Google" إلى إزالته من الويب تمامًا ، ولكن قد يزيد ذلك من صعوبة عثور الأشخاص عليه. يمكنك البحث عن "طلبات الإزالة" في مركز مساعدة Google للبدء.

علاوة على كل ذلك ، تقوم Google بطرح تحديثات للرقابة الأبوية والبحث الآمن. بدءًا من هذا الشهر ، تعمل Google على تعتيم الصور الفاضحة (التي تحددها على أنها محتوى للبالغين أو محتوى عنيف تصويري) في نتائج البحث افتراضيًا ، وهي خطوة أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام. ستتمكن من إيقاف تعتيم البحث الآمن من إعداداتك ، ما لم يقم مسؤول شبكة المدرسة أو الوصي بقفل الإعداد في حسابك.

أخيرًا وليس آخرًا ، سيكون الآن الوصول إلى أدوات الرقابة الأبوية أسهل بكثير من البحث. أدخل استعلامًا مثل "أدوات الرقابة الأبوية في google" أو "رابط العائلة من google" وسترى مربع معلومات يشرح كيفية ضبط الإعدادات.