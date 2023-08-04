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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير: "التاريخ المصري يقدم بشكل عصري وحديث" (شاهد)

آثار مصرية
آثار مصرية

 قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن هناك طفرة في الدولة أدت إلى أن التاريخ المصري يتم تقديمه بشكل عصري وحديث.

 

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 وتابع "فاروق" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك إشادات دولية بالآثار المصرية والمعالم الأثرية في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب الطفرة التي شهدتها الدولة في هذا المجال.

 

 وأكمل أن مصر تقدم نفسها بشكل مختلف، لافتًا أن عروض الآثار المصرية أصبحت مواكبة للنظم العالمية التى تعرض بأحدث الطرق العالمية، مشيرًا إلى أن المتاحف مليئة بالكنوز وكل مدينة في مصر أصبح فيها متاحف حتى المدن الشاطئية ومطار القاهرة.

 

 وواصل فاروق أن الاستثمارات التي تمت في المتاحف خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى إشادات عالمية نتيجة استثمارات لإظهار التاريخ المصري بالشكل الذي يليق بها أمام العالم.

 السياحة: “أهرامات الجيزة مفتوحة للزيارة ولا صحة لما يتردد بغلقها جزئيًا للتطوير”


 

 وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن الإغلاق الجزئي لمنطقة أهرامات الجيزة لمدة شهرين لتطويرها والتي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، وأنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المنطقة  الأثرية مفتوحة للزيارة أمام جميع زائريها من المصريين والسائحين، وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.

 

 وأشار إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وضمن جهود متواصلة لتشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، ما يأتى ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مؤكدًا أن ذلك يسير بالتزامن مع ما تشهده المنطقة الأثرية من إقبال كثيف من السائحين من مختلف دول العالم.

 

 

 

 وتناشد وزارة السياحية والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللاستفسارات يرجى التواصل عبر رقم الخط الساخن للوزارة (19654).

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