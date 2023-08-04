Instagram يقمع الرسائل غير المرغوب فيها في DM

يجعل Instagram من الصعب إغراق صندوق الوارد الخاص بك، تقوم الشبكة الاجتماعية بطرح سياسات طلب DM أكثر صرامة والتي، من بين أمور أخرى، تقصر المرسلين على رسالة واحدة إذا لم تتبعهم، سيتعين عليك قبول طلب الدردشة قبل أن يتمكنوا من إرسال أي شيء آخر، تقتصر طلبات الرسائل الفورية الآن على الرسائل النصية أيضًا، لا تستطيع عمليات الزحف ومرسلي البريد العشوائي إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية، بمعنى آخر.

بدأت الشركة في اختبار قيود DM الجديدة في أواخر يونيو، تمتلك الشركة بالفعل بعض الأدوات لمكافحة البريد العشوائي، بما في ذلك أداة "الكلمات المخفية" التي تخفي الرسائل ذات الكلمات الرئيسية والرموز التعبيرية المرفوضة، توجد الآن عوامل تصفية لعمليات الاحتيال والبريد العشوائي، يمكنك أيضًا الحماية من الزيادات المفاجئة في طلبات الرسائل الفورية، على الرغم من أن ذلك لن يمنع مرسلي البريد العشوائي العرضي من الوصول.



يصف Instagram هذه الخطوة بأنها إجراء أمان، خصوصًا بالنسبة للنساء، تشرح الشركة لـ TechCrunch أن النساء كثيرًا ما يتلقين عراة غير مرغوب فيها في DMs، هذا يوقف الممارسة فعليًا، على الرغم من أنه لن يمنع المتحرشين من إرسال رسائل نصية غير مهذبة.

وتأتي هذه الإضافة في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأم Meta ضغوطًا من السياسيين والنقاد لتحسين تدابير مكافحة الإساءة، خصوصًا بالنسبة للمراهقين، سيتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ موافقة الوالدين للمراهقين الراغبين في استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، بينما سنت أركنساس مؤخرًا قانونًا يتطلب التحقق من العمر، هذا بالإضافة إلى المخاوف القديمة من أن سياسات مكافحة التحرش لم تفعل دائمًا ما يكفي لحماية بعض التركيبة السكانية، مثل هذه الجهود من الناحية النظرية تمنع بعض الشكاوى من أن Meta تسمح لسوء المعاملة بالمرور.