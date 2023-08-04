وزير التجارة اللبناني: "المؤسسات الدستورية تعاني من الشلل" (شاهد)

أكد أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن المؤسسات الدستورية في لبنان تعاني من الشلل، مشيرًا إلى أن استمرار المناكفات السياسية يؤخر مشوار استعادة الثقة، ويجب على القوى اللبنانية إنهاء الانقسامات لتحقيق مصلحة البلاد، ويجب وقف المناكفات السياسية التي تدمر الشعب اللبناني.

وقال "سلام" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن توفير المخزون الاستراتيجي يحتاج إلى عمل كبير، ولدينا تحديات كبيرة في توفير القمح والحبوب.

وأوضح أن توفير الحبوب في لبنان لم ينقطع يومًا رغم كل الصعوبات، وحاليًا نؤمن تخزين القمح لمدة شهر واحد فقط، وسيتوالى قدوم البواخر التي تنقله إلى البلاد.

وواصل أمين أن البنك الدولي وافق على مشروع لإعادة التنمية الزراعية، والعمل على إدارة ملف الدعم بعيدًا عن الفساد، والحرص على إقامة شركات دولية لتأمين احتياطات اللبنانيين، مطالبًا بسرعة إقرار التشريعات والإصلاحات في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن المؤسسات الدستورية يجب ملؤها وفي مقدمتها رئاسة البلاد.

وأكمل أن الدولة شيدت صوامع جديدة في مواقع عدة، واستقبلت مؤخرًا باخرة تحمل 28 ألف طن من القمح، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية وضعت الشرق الأوسط في خطر فيما يخص الحبوب.