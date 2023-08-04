هل طلب رونالدو استعادة قميصه من شيكابالا.. القصة كاملة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير يكشف قيام شيكابالا بإعادة قميص كريستيانو رونالدو الذي حصل عليه من النجم البرتغالي بعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية، مشيرين إلى أن "الدون" طلب استعادته من قائد الزمالك مرة أخرى.

وظهر في الفيديو اتجاه عبدالواحد السيد إلى شيكابالا وإعطائه قميص الزمالك وأخد منه قميص رونالدو، ذكر بعض المغردين على تويتر أن رونالدو طلب استعادة قميصه مرة أخرى.

وتعادل الزمالك مع النصر في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية ليودع الفارس الأبيض البطولة ويتأهل النصر والشباب رسميًا لربع النهائي.

حقيقة طلب رونالدو استعادة قميصه من شيكابالا:

شيكابالا بعدما حصل على قميص رونالدو كان مرتبطًا بإجراء حوار تليفزيوني مع القناة الناقلة للبطولة والتابعة لشركة الرياضة السعودية SSC وفعلًا ظهر قائد الزمالك في البث المباشر عقب نهاية اللقاء.

شيكابالا في طريقه لإجراء اللقاء التليفزيوني شعر بأنه من غير الجيد أن يظهر كابتن الزمالك على الهواء بقميص فريق غير ناديه، فقرر عدم ارتداء قميص رونالدو وطلب قميص جديد للزمالك حتى يظهر به.

توجه عبدالواحد السيد إلى شيكابالا ومنحه القميص الجديد للزمالك، وأخذ قميص رونالدو لوضعه في الغرفة لحين انتهاء شيكابالا من إجراء حواره.

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