وزير التجارة اللبناني: تأخر تحقيقات "مرفأ بيروت" يؤثر على ثقة المستثمرين (شاهد)

أكد أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن ما حدث في مرفأ بيروت يعد جريمة، ويجب محاسبة كل من تسبب في التفجير، قائلًا: "يؤثر على ثقة المستثمرين".

وحذر "سلام" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، من تأخر التحقيقات التي تؤثر على ثقة المستثمرين فى الداخل اللبناني، لافتًا إلى أن اللبنانيين عاشوا كابوسًا على أرض الواقع، وأن من حق أهالي الضحايا أن يحصلوا على حقهم سريعًا.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ينتظر ما ستؤول إليه التحقيقات، لافتًا إلى أن التفجير تسبب في خسائر بالمليارات، بسبب وضع المسؤولين السابقين المخزون الاستراتيجي في موقع واحد، وهو من الخطأ وضع المخزون الاستراتيجي بالكامل في مكان واحد.

وشدد سلام على أن صوامع مرفأ بيروت كانت تخزن 25 ألف طن بما يكفي لبنان 4 أشهر، لافتًا إلى أن وضع لبنان الاقتصادي لم يسمح بالتغيير، واضطروا إلى إدارة الأزمة الاقتصادية وليس حلها.

وواصل أن إعادة بناء أي اقتصاد يحتاج إلى استثمار في جو عادل وشفاف، لافتًا إلى أن أمله في التغيير والتطوير رغم أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، مؤكدًا أن ملفات وزارة الاقتصاد والتجارة هي الأصعب.

وأفاد، بأن الاقتصاد اللبناني لن يتقدم إلا بثقة المستثمرين، وأن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة الاستثمار، إذ إن البلاد بحاجة إلى استعادة ثقة المواطن أولًا، لجذب ثقة الخارج في الدولة اللبنانية ودعم الاقتصاد اللبناني.