وزير التجارة اللبناني يكشف كوارث تأخر تحقيقات حادث مرفأ بيروت.. فيديو

كشف وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أمين سلام، كوارث تأخر تحقيقات حادث "مرفأ بيروت"، مؤكدًا أنه ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين في لبنان.

وأكد، خلال لقائه مع قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن ما حدث في المرفأ يُعتبر جريمة، وأنه يتعين محاسبة جميع المسؤولين عن الانفجار، محذرًا من آثار تأخر التحقيقات على ثقة المستثمرين الداخليين.

وأشار إلى تضرر اللبنانيين جراء هذا الحادث الكارثي ووصفهم بأنهم يعيشون في كابوس حقيقي. كما أشار إلى حق الضحايا وأهاليهم في الحصول على العدالة بأسرع وقت ممكن، وأكد أن المجتمع الدولي ينتظر نتائج التحقيقات.

وأوضح، أن الانفجار أسفر عن خسائر مالية تُقدر بالمليارات، ويرجع ذلك إلى خطأ وضع المخزون الاستراتيجي في مكان واحد. وأشار إلى ضرورة توزيع المخازن الاستراتيجية في أماكن متعددة، مشيرًا إلى أن مخازن مرفأ بيروت كانت تحتوي على كمية تكفي لتلبية احتياجات لبنان لمدة 4 أشهر من الحبوب.

وأضاف وزير الاقتصاد اللبناني، أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالتغيير، وأن الحكومة تعمل على إدارة الأزمة بدلاً من حلها. وأكد أن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني يتطلب بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

وأعرب عن أمله في التغيير والتطوير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن ملفات وزارة الاقتصاد والتجارة تعد الأكثر صعوبة.

وشدد على أن ثقة المستثمرين هي مفتاح تقدم الاقتصاد اللبناني، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة الاستثمار. وأكد أنه يجب أولاً استعادة ثقة المواطنين اللبنانيين لجذب ثقة الجهات الخارجية ودعم الاقتصاد.

تسريع التحقيقات في حادث مرفأ بيروت ضرورة:

وأكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أهمية تسريع التحقيقات في حادث مرفأ بيروت لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المستثمرين. كما أشار إلى ضرورة تنويع مواقع تخزين المواد الاستراتيجية وتوزيعها في أماكن متعددة لضمان السلامة وتجنب وقوع كوارث مشابهة.

تأخر التحقيقات في حادث مرفأ بيروت وعدم تحقيق العدالة يعكسان سلبًا على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، فالمستثمرون يحتاجون إلى بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم بثقة. وإذا لم يتم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، فإن ذلك يؤثر على الاعتمادية والثقة في النظام القانوني والسلطات المعنية.

علاوة على ذلك، فإن تأخر التحقيقات يؤثر على الاستقرار الاقتصادي للبنان ويعوق جهود إعادة بناء الاقتصاد المتضرر بالفعل. المستثمرون يبحثون عن بيئة استثمارية تكون موثوقة ومستقرة، وإذا كان هناك عدم يقين، أو تأخير في تحقيق العدالة في قضية مرفأ بيروت، فإن ذلك يقلل من الرغبة في الاستثمار ويزيد من المخاطر المحتملة.