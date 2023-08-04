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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. الرئيس الفرنسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رسالة إلى الشعب اللبناني، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، قائلا لبنان لم يكن وحيداً وهو ليس وحيداً اليوم أيضاً".

ونشر الرئيس الفرنسي عبر حسابه على توتير : " أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، إنني أفكّر بكنّ وَبكم، بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم وسوف أتذكّر دوماً الحوار الذي دار بيننا".

وأضاف ماكرون، : "لبنان لم يكن وحيداً وهو ليس وحيداً اليوم أيضاً. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

وقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020، وهي كارثة أودت بحياة أكثر من 200 شخص، وحتى الآن لم تتم عملية إعادة بناء إعمار المرفأ.

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