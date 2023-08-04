أبوزيد "والجمل" يقومان بغرس قيم الانتماء للوطن لطلاب الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وضع الخطة العامة لندوات التوعية للطلاب وأولياء الأمور لغرس وتعزيز قيم روح الولاء والانتماء للوطن، إذْ استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمكتبه الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية، وذلك للتنسيق لاستكمال الخطة العامة لندوات التوعية للطلاب وأولياء الأمور لغرس وتعزيز قيم روح الولاء والانتماء للوطن ومعرفة مقدراته ومكتسباته وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، والتركيز على بناء الشخصية المصرية ليتكامل الاهتمام بالإنسان والبُنيان لتحقيق رؤية مصر 2030.

ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم ندوات التوعية السلوكية الشاملة ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية بالمدارس.

أوضح مدير المديرية أن الخطة تشمل جميع مدارس ومناطق الإسكندرية بالتزامن مع زيادة الاهتمام بمحور التعمير والمناطق البديلة للعشوائيات ببشاير الخير ومناطق حياة كريمة بجميع أرجاء المحافظة، وسيتم توفير مراكز لتنمية القدرات وتنمية المهارات.

من جهته أشاد الدكتور إبراهيم الجمل بالتعاون المثمر مع تعليم الإسكندرية في الكثير من الندوات الشاملة والجهود المبذولة لتنمية وتعزيز قدرات للطلاب وأولياء الأمور والتركيز على ذوي الهمم والقدرات الخاصة واكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين في المجالات كافة، مُشيرًا إلى الطفرة والنقلة النوعية التي يشهدها تعليم الإسكندرية في الاهتمام بالأنشطة التربوية.