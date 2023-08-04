حبس أبو العربي قاتل عاشقته بسبب الغيرة بالإسكندرية

أمر المستشار محمود عوف، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية بحبس أبو العربى وآخرين عشيق قتيلة الإسكندرية لاتهامه بقتل حبيبته للانتقام منها وشكه فى سلوكها وإقامة علاقة مع أحد أصدقائه قام بقتلها ووضع جثتها بجوال بلاستيك داخل ثلاجة بشقة في شارع الترعة المردومة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

ووفقا للتحقيقات التي يجريها المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل ثان، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من القبض على «م.ج.ح» وشهرته «أبوالعربي»، 31 سنة، المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتتبع من قبل فريق البحث الجنائي، حيث تبين أنه لاذا بالفرار عقب ارتكاب جريمته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهمين آخرين شاركا في الواقعة هما: «م.ح.ح» 36 عامًا، عاطل، و«س.ك.أ» 46 سنة، عاطل، له سجل إجرامي. وثبت من التحريات مساعدة المتهم بإحضار كيس بلاستيك ووضع الجثة في الثلاجة وتوفير مروحة للقضاء على الرائحة وكذلك التصرف في متعلقات المجنى عليها.

واعترف المتهم الرئيسى «أبوالعربى»، أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة، وقيام المتهمين الآخرين بمساعدته لإخفاء جريمته.

كان مأمور قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم. وباستصدار إذن من النيابة العامة، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها، بها إصابات وفي حالة تعفن وتنبعث منها رائحة كريهة. كشفت التحريات أن الجثة للمدعوة «أ.ع.ص»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجه اللواء خالد البراوى ي، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها.

وتبين من التحريات أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم بصحبته منذ فترة، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها.

وبحسب التحريات، تعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض «مطواة» محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وبالضرب حتى فارقت الحياة.