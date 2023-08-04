إصابة فتاة و3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والبنزين بالشرقية

أصيبت فتاة وثلاثة أشخاص آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح وحروق نارية متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والبنزين مع آخرين بنطاق دائرة مدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول كل من "محمود. س. م" 45 عامًا، و"أحمد. م. خ" 44 عامًا، و "فرج. م. ن" 45 عامًا، و"سارة. م" 18 عامًا، جميعهم مقيمون بنطاق مدينة بلييس، مصابون بجروح قطعية متعددة، وحروق نارية.

وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع آخرين بنطاق دائرة مدينة بلييس، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، والعلاج اللازم، وتحرير محضرًا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.