لحظة احتضار نجم على بعد 2600 سنة ضوئية من الأرض.. شاهد

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، صورًا مذهلة للمراحل الأخيرة من حياة نجم بعيد بتفاصيل رائعة وغير مسبوقة.

أظهرت اللقطات التي نشرتها قناة "الحدث العربية" اليوم الجمعة، هيكلًا على شكل كعكة من الغاز المتوهج يسمى “Ring Nebula”، وهو نجم معروف في السماء، والذي يقع على بعد حوالي 2600 سنة ضوئية من الأرض.

احتضر النجم بتفجير الكثير من مادته في الفضاء، ما أدى إلى إنتاج حلقات ملونة زاهية، وفقاعات متوسعة وغيومًا معقدة وناعمة، وهذه هو المصير الذي ينتظر الشمس عندما تنتهي مليارات السنين من الآن.

الصور عالية الدقة من كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة للتلسكوب، لا تُظهر فقط بنية الغلاف المتوسع، ولكن المنطقة الداخلية حول القزم الأبيض المركزي، وهو نجم كثيف جدًا بحجم كوكب تقريبًا.

على الرغم من أن هذه الأجسام لا علاقة لها بالكواكب، إلا أنها تُعرف باسم السدم الكوكبية.، هذا المصطلح هو مخلفات من الأيام الأولى لعلم الفلك عندما اعتقد العلماء المسلحين بتلسكوبات صغيرة أنها تشبه الكواكب.

مصير مماثل ينتظر الشمس بعد مليارات السنين:

قال البروفيسور مايكل بارلو، إنه من المتوقع أن تنهي النجوم مثل الشمس حياتها كأقزام بيضاء عن طريق إخراج أغلفتها الخارجية، والتي تشكل بعد ذلك سدمًا كوكبيًا جميلًا يضيء بالإشعاع الصادر عن نجومها المركزية القزمة قبل البيضاء شديدة الحرارة". أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في UCL، الذي قاد الفريق.

تتكون العصابات الملونة في السديم من عناصر كيميائية تبعث الضوء بأطوال موجية مختلفة، من خلال تحليل الصور ، يأمل علماء الفلك في معرفة المزيد عن العمليات المعقدة التي تولد هياكل السديم ودورات حياة النجوم والعناصر التي تسقطها في الكون.

دراسة العمليات الصغيرة والكبيرة الحجم التي تعمل على تكوين الهياكل الجزيئية:

قال بارلو: "نحن لا نفهم تمامًا حتى الآن جميع العمليات التي تحدث خلال هذه المرحلة من كاتربيلر إلى فراشة". "السديم الدائري في Lyra هو أحد أقرب وألمع هذه السدم الكوكبية، وبالتالي فهو هدف مثالي للتليسكوب لدراسة العمليات الصغيرة والكبيرة الحجم التي تعمل على تكوين الهياكل الجزيئية المتربة التي نراها في هذه الصور".