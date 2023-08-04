مصرع شاب جراء تعدى آخرين عليه في أبو حماد بالشرقية

لقى شاب في بداية العشرينات مصرعه بمحافظة الشرقية، متأثرًا بإصابته جراء تعدى من آخرين عليه بنطاق دائرة مركز أبو حماد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزى بوصول، "سعد. ال" 20 عامًا، مقيم بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، جثة هامدة، إثر إصابته على يد آخرين، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار الجناة.