تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بنى سلامة بوادى النطرون

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون، وتم الكشف خلالها على 806 مواطنين مجانًا، من خلال 9 عيادات طبية.

إذ تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 195 - عيادتي الأطفال 283 - الجراحة 91 - النساء 63 - تنظيم الأسرة 19 - العظام 110 - الأنف والأذن 45).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية وجهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.