زيادة التبادل التجاري بين مصر واليونان بنسبة 19.3% (شاهد)

قال الدكتور محمد عنبر، أستاذ الاقتصاد: “إن هناك زيادة في العلاقات الثنائية بين مصر واليونان كافة، وليست العلاقات التجارية فقط، وهو ينطبق على معدلات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين”.

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زيادة التبادل التجاري بين البلدين وصلت لـ 19.3%:

علق "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، على ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022، موضحًا أن هناك زيادة في التبادل التجاري بين البلدين وصلت لـ 19.3%، خلال 3 سنوات الأخيرة، وهو ما يأتي في صالح الميزان التجاري المصري، وبالتالي حدوث فائض فيه، فضلًا عن زيادة عرض الدولار.

الاستثمارات تركز على مجالات مهمة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية:

نوه إلى أن الاستثمارات تركز على مجالات مهمة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية مثل مجال الطاقة والزراعة والطاقة النظيفة، مضيفًا: "اليونان ذات طبيعة خاصة مع الدولة المصرية والعلاقات بين الدولتين انعكست في الأرقام".

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اليونان تتطلع لما هو أكبر من العلاقات الثنائية مع مصر، وتتطلع للنفاذ للسوق الإفريقي باعتبار مصر ممرًا آمن لإفريقيا.