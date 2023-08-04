تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي ديساسي

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة مع قلب الدفاع الفرنسي الدولي أكسيل ديساسي من موناكو لمدة 6 سنوات.

لعب اللاعب " 25 عامًا"، والذي انضم إلى النادي اللندني مقابل نحو 45 مليون يورو (49.23 مليون دولار)، أربع مباريات دولية، و130 مباراة في دوري الأضواء الفرنسي.

أظهر أكسيل جودته على مدار مواسم عدة في فرنسا، وقد أدى ذلك بجدارة إلى الاعتراف به على الساحة الدولية.

يتطلع تشيلسي إلى استعادة حظوظه تحت قيادة المدرب الجديد بوكيتينو بعدما احتل المركز 12 في الدوري الموسم الماضي وهو الأسوأ له منذ عام 1994.