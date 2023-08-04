تحرير 3404 محاضر خلال حملات تموينية مفاجئة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار خلال شهر يوليو الماضى.

قامت مديرية التموين بالشرقية بشن الكثير من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3404 ) محاضر منها (2264 ) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل من دون ترخيص من الجهات المختصة، و(1140) محضرًا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل من دون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 14 طن دقيق، و14 طن قمح، و31 طن سكر، و1 طن و700 كيلو منتجات سكر، و730 كيلو لحوم، و550 كيلو دواجن، و7 أطنان ملح، و103 كراتين زيت، وجميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1650 لتر سولار وبنزين، و650 قاروصة سجائر، و100 عبوة أدوية، وجميعهم سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلنت مديرية التموين بالشرقية عن مواصلة مجهوداتها الرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة كافة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.