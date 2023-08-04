اشتعال طائرة ركاب أثناء هبوطها.. فيديو

اضطرت طائرة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية، إلى الإخلاء في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا بعد أن انفجرت إطارات التروس الرئيسية اليسرى واشتعلت فيها النيران أثناء الهبوط.

تعهد كل من الشركة بإجراء تحقيقات شاملة في الحادث، فيما أكدت وكالة الطيران الأمريكية أنه من غير المتوقع أن يكون لهذا الحدث أي تأثير دائم على عمليات الحركة الجوية في المطار.

وفقًا لتقرير الحادث الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية، عثر على مكونات معدات هبوط الطائرة بوينج 757 أيضًا محمومة.

إصابة راكب بسبب حريق الطائرة:

وأكد الشركة إجلاء 190 راكبًا على متن الطائرة بأمان باستخدام منزلقات الطوارئ، لكن راكبًا واحدًا على الأقل أصيب بجروح أثناء عملية الإخلاء.

واعتذرت من شركة الطيران على الحادث، مؤكدة أن سلامة العملاء والطاقم تظل أولويتهم القصوى.

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تحديد سبب عطل معدات هبوط الطائرة، ذكرت شركة دلتا إيرلاينز أنها ستعمل عن كثب مع "جميع أصحاب المصلحة في مجال الطيران" لضمان تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل وللحفاظ على أعلى معايير السلامة لركابها وطاقمها.