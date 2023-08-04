الونسو يجدد عقده مع باير ليفركوزن

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان المدير الفني الاسباني تشافي الونسو قد قام بتجديد تعاقده مع نادي بايرليفركوزن الألماني حتى عام ٢٠٢٦ .

وقالت الصحيفة ان الونسو الذي حقق نتائج متميزة الموسم الماضي مع بايرليفركوزن قد وافق على تجديد التعاقد بعدما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوربا مجددا في الموسم المقبل .

يذكر ان تشافي الونسو كان لاعبا وقائدا لفريق ريال مدريد وحقق معه كلاعب بطولات عديدة قبل الانتقال للعب في ألمانيا بدوري البوندزليجا مع نادي بايرن ميونخ ويبدأ بعدها مشواره التدريبي داخل المانيا وتكون أبرز محطاته التدريبية حتى الان هو نادي بايرليفركوزن.