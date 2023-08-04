تموين المنيا: "تحرير 100 محضر لأصحاب المخابز البلدية"

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إذ قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 100 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية.

90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية:

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق، حررت مخالفات جاءت على نحو 90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.

تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -توقف عن التشغيل -عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع -عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- من دون ترخيص-غش تجارى - مجهولة المصدر).

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.