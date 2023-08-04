الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مسجد أبو مندور من معالم رشيد الأثرية

مسجد ابو مندور برشيد
مسجد ابو مندور برشيد

علي ضفاف نهر النيل بمدينة رشيد ، يقع مسجد ابو مندور الاثري ، وهو تحفة معمارية رائعة 

وأنشي المسجد العارف بالله محمد ابو مندور عام 991ميلادية ، حيث عاش في مدينة رشيد حتي توفاه الله عام 1002ميلادية .

وأشتهر أبو مندور بلقب ابو النضر ، بسبب القوة الخارقة في بصرة ،حيث كان يري المراكب القادمة من البحر المتوسط إلي بوغاز رشيد ، من علي بعد مسافات طويلة جدا ، لهذا أطلق علية الاهالي لقب ابو النضر .

ويمتاز مسجد ابو مندور بمدينة رشيد بالطراز العثماني ، حيث تتكون المئذنة من قاعدة مربعة ،يعلوها طول المئنة وهي علي شكل مثمن ، وفي قمتها صفوف من حاملات النوافذ ، ثم الشكل الهلالي  .

ويوجد داخل المسجد بئر للمياة العذبة ، والتي تتجدد بشكل يومي فيما يشبة معجزة الربانية 

ورغم وقوع المسجد بين مياة نهر النيل وبين تل عا ، إلا انه لم يتعرض إلي الغرق أثناء الفيضانات قبل بناء السد العالي ،ولم تدفنة رمال التل الملاصق له .

ويعتبر مسجد ابو مندور الاثري برشيد قبلة للسائحين القادمين إلي مدينة رشيد ، خاصة الرحلات المدرسية من مختلف الادارات التعليمية بمراكز محافظة البحيرة ، حيث يصلون الية عبر المراكب والقوارب النيلية .