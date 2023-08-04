مسجد أبو مندور من معالم رشيد الأثرية

علي ضفاف نهر النيل بمدينة رشيد ، يقع مسجد ابو مندور الاثري ، وهو تحفة معمارية رائعة

وأنشي المسجد العارف بالله محمد ابو مندور عام 991ميلادية ، حيث عاش في مدينة رشيد حتي توفاه الله عام 1002ميلادية .

وأشتهر أبو مندور بلقب ابو النضر ، بسبب القوة الخارقة في بصرة ،حيث كان يري المراكب القادمة من البحر المتوسط إلي بوغاز رشيد ، من علي بعد مسافات طويلة جدا ، لهذا أطلق علية الاهالي لقب ابو النضر .

ويمتاز مسجد ابو مندور بمدينة رشيد بالطراز العثماني ، حيث تتكون المئذنة من قاعدة مربعة ،يعلوها طول المئنة وهي علي شكل مثمن ، وفي قمتها صفوف من حاملات النوافذ ، ثم الشكل الهلالي .

ويوجد داخل المسجد بئر للمياة العذبة ، والتي تتجدد بشكل يومي فيما يشبة معجزة الربانية

ورغم وقوع المسجد بين مياة نهر النيل وبين تل عا ، إلا انه لم يتعرض إلي الغرق أثناء الفيضانات قبل بناء السد العالي ،ولم تدفنة رمال التل الملاصق له .

ويعتبر مسجد ابو مندور الاثري برشيد قبلة للسائحين القادمين إلي مدينة رشيد ، خاصة الرحلات المدرسية من مختلف الادارات التعليمية بمراكز محافظة البحيرة ، حيث يصلون الية عبر المراكب والقوارب النيلية .