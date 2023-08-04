حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف من دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء من دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات كافة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين:

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الحسينية لإزالة تعدٍ على مساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة الدور الثاني عشر بشارع طلبة عويضة ببرج الأنوار، وتمت الإزالة كليًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطويحر بإزالة لسور بالأعمدة المسلحة والطوب الأحمر على مساحة 4 قراريط بناحية بني جري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

واستكمالًا لمجهودات الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات المخالفة.

في مركز أبو كبير تم إزالة شدة خشبية لدور أول علوي مقام على مساحة 140 مترًا بناحية عزبة حسين بيه بندر أبو كبير وتم إزالة الشدة بالكامل.

وبالوحدة المحلية بأولاد موسى تم إزالة شدة خشبية لدور أول علوي مقام على مساحة 60 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.