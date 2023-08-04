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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وصول بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى بيلاروسيا

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى إلى بيلاروسيا قبل بداية المشاركة فى الدورة الودية فى الفترة من ٤الى ١٠ أغسطس الجارى. 

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١٢ لاعبًا فى قائمة منتخب الشاطئية ببطولة بيلاروسيا


اختار المدير الفنى١٢ لاعبا وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان و أوزبكستان.
ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهات.