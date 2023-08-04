استمرار فعاليات مبادرة "100 مليون شجرة" بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية.

بما يُسهم في توفير مساحة خضراء وإضفاء طابع جمالى وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية .

حيث تم استلام عدد من شتلات الأشجار المثمرة ، (زيتون ـ حورـ رمان) وتوزيعها بالمجالس القروية الخمس ، تمهيداً للبدء في زراعتها بمحيط المدارس ، ومداخل ومخارج القرى ، وعدد من المصالح الحكومية ومراكز الشباب، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، زراعة الأشجار بالمركز .

وذلك ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تتم الزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة وضمن جهود الوحدة المحلية ، في الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وجديرا بالذكر ، أن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" والتي بدأ المواطن يجنى ثمارها، وبدت شوارع محافظات مصر وميادينها أشبة بجنة خضراء، يهرول الجميع للمشاركة في المبادرة كلا وطاقته، فأصبح التشجير سمة عامة ، يمكنك أن تراها في كل شوارع مصر وميادينها، لمساندة الدولة في التحول للأخضر، وخرج من رحم المجتمع المدنى العديد من المبادرات تحت مظلة المبادرة الأم " اتحضر للأخضر و100 مليون شجرة".

مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى

والمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى للأشجار والزرع، وانما هي مبادرة لها أثر بيئى ، وعالمي، وإقتصادي، كجزء من التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة وحقوق الأجيال المقبلة في الحفاظ على موارد الدولة المصرية الطبيعية، ومن ضمن آثارها الإجتماعية مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، حيث يبلغ نصيب كل فرد اليوم من المساحات الخضراء حوالى 1.2مترا.

حيث تساعد المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" على امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، وهو الأمر الذى ينعكس على قضية التغيرات المناخية، ويساهم فى خفض انبعاثات غاز الإحتباس الحراري، وهو ما أكده تقرير صادر مؤخرا عن وزارة البيئة، مشيرا إلى أن نسبة الخفض تفوق الـ 170 ألف طن سنويا، وهى نسبة تكافىء حوالى 20% من اجمالى الإنبعاثات السنوية بمصر، كما تساهم في تحسين جودة و نوعية الهواء.