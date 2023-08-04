الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مشرف تربوي في عمان يقدم مقترحات تعليمية لحل مشاكل أبناؤنا بالخارج (خاص)

محمد السيسي مشرف
محمد السيسي مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم بعمان

شارك محمد احمد سعيد السيسي،  مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، بمؤتمر المصريين في الخارج النسخة الرابعة، تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة.

 

وقال " السيسي" في تصريح خاص للوفد، إنه حرص على حضور مؤتمر المصريين بالخارج لانه فرصة لتلاقي الاصدقاء والرؤى وتوصليها للحكومة لدراستها وتحقيقها بما يتناسب معنا"، مؤكدا أن الملتقى تناول عدة محاور هامة من ضمنها المحور الاقتصاد والمحور التعليمي والمحور التأميني والخدمي والسياسي".

 

وقد تناقش المشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، مع وزير التربية والتعليم المصري، في مجموعة نقاط هامة أوضحها كما يلي: -

 

- تم اقتراح ان يكون هناك مجموعة من الدروس  يتم اضافتها الى منصة شئون ابناؤنا بالخارج.

- تقديم مجموعة من التسهيلات التي تخص ابناؤنا بالخارج.  

 

- طرح العديد من الافكار حول إمكانية تشكيل العديد من المدارس المصرية من ضمنها مدارس النيل خارج جمهورية مصر العربية.

 

وابدى المشرف التربوي مساعدته وانه على تم الاستعداد لمساعدة المستثمرين في الخارج حول تنفيذ هذه النقاط، مقدما الشكر لوزيرة الهجرة سها جندي والمسؤولين في مصر لإطلاق هذا المؤتمر الهام كل عام.

 

 

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