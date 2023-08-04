الأهلي ينعى حرم الكابتن صالح سليم

نعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء ، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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وكانت الفنانة يسرا أعلنت وفاة زينب لطفي زوجة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وفارق صالح سليم رئيس النادي الأهلي الحياة عام ٢٠٠٢ بعد صراع مع المرض.

