الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي ينعى حرم الكابتن صالح سليم

صالح سليم وزوجته
صالح سليم وزوجته

نعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء ، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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وفاة زوجه صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي

وكانت الفنانة يسرا أعلنت وفاة زينب لطفي زوجة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وفارق صالح سليم رئيس النادي الأهلي الحياة عام ٢٠٠٢ بعد صراع مع المرض.
 

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