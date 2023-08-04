مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 64 بطريق مصر إسكندرية، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم.

تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة إشارة من شرطة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى وانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 64 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين وأغلبهم أطفال، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.