رفع 1290 طن مخلفات صلبة و قمامة وأتربه من الشوارع والميادين بالمنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 450 طن مخلفات صلبة و820 طن قمامه و 20 طن اتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن شربين وبلقاس ودكرنس وميت غمر والسنبلاوين واجا منيه النصر وبني عبيد ونبروه لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شمل العمل رفع الاتربه و رفع المخلفات الصلبه من ارض الاصطفاف في اطار التجهيز لمشروع صقر ١٢٠واستكمال أعمال لحام سور كورنيش المشايه

ورفع الأتربة من ارصفه شارع الجيش وشارع جيهان وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش والجمهورية وسعد زغلول وقناه السويس والطريق الدائري واستكمال أعمال زراعه اشجار مثمره بميدان النصب التذكاري واستكمال أعمال زراعه النجيل الطبيعي بالجزر الوسطي بشارع الجيش وري المسطحات الخضراء رفع كفاءه النظافه العامه بحديقه شجره الدر و بشارع الجيش و سعد زغلول وأحمد الحسيني وابن زيد والزعفران و عزبه عقل وعزبه الشال وقناه السويس والدراسات و بهرند و احمد ماهر وحي الجامعه وجيهان و الطريق الدائري و الترعه و عبد السلام عارف والمجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل والجلاء وبورسعيد وسكه سندوب..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول والتاكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.