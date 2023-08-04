الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انهيار أرضي يبتلع 7 أشخاص في جورجيا.. فيديو

انهيار أرضي يبتلع
انهيار أرضي يبتلع 7 أشخاص في جورجيا

 تسبب انهيار أرضي ضرب منطقة منتجع راشا في جبال دولة جورجيا، في وفاة 7 أشخاص على الأقل وفقد أكثر من 35.

 وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، انهيارًا أرضيًا بمنطقة راشا، تسبب في انهيار العيد من المنازل، وتقع المنطقة على بعد 140 كيلومترًا شمال غرب العاصمة تبليسي، وتشتهر بالينابيع المعدنية والمناظر الجبلية الوعرة وتحتوي على أكواخ وفنادق صغيرة.

 رئيس الوزراء يزور المنطقة بعد انهيار أرضي:

 وزار رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي المنطقة يوم الجمعة وقال إن عدد الضحايا وصل إلى 7.  ونقلت التقارير الإخبارية الجورجية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 35 شخصًا ما زالوا مجهولي المصير.

 وقال المسؤولون إن انهيار أرضي في منطقة راشا نتج على ما يبدو بسبب هطول أمطار غزيرة تفاقم بسبب التعرية الأخيرة في المنطقة.

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