ندوة حول "التمكين الاقتصادي وصحة المرأة" بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول "التمكين الاقتصادي وصحة المرأة " تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة".

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية أبيوها، بمركز ومدينة أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا ، وفي ضوء التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة ، وحضر فعاليات الندوة، تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

ومحمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة، وفاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتورة ريهام يحي عبد الرازق استشارى التغذية العلاجية بمديرية أمن المنيا، وهيثم سمير الببلاوى مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أوضحت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوة تستهدف المرأة والشباب الراغب فى إقامة مشروع اقتصادي حر، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للسيدات والشباب وذلك للتأكيد على حرص الدولة في دعم ومساندة المرأة من خلال تعريفها بطرق دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال الندوة، أشار مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى عدة محاور

توفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة في المحافظة

أهمها، (ماهية جهاز تنمية المشروعات، الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، الخدمات المالية التى يقدمها الجهاز، ريادة الأعمال ودورها)، وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أنه تم ختام البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة بمبادرة (مهنتك مستقبلك) لعدد 10 متدربات، بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية أبيوها، من خلال اختبار نظرى وعملى، مؤكدا على توفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة في المحافظة.

وأشار مدير المديرية، إلى إمكانية إلتحاق السيدات والشباب بالبرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب، أو من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.