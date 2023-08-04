رصد 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

شن قطاع الأمن العام حملات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، لضبط مظاهر الخروج كافة عن القانون والعناصر الإجرامية، وذلك في حملات استمرت على مدار اليوم.

وأسفرت جهود تلك الحملات، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (218) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28538) مخالفة مرورية متنوعة.

مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون:

كما تم فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.