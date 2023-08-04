الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غلق وتشميع "حمام سباحة" بدون ترخيص بالمنيا

غلق وتشميع حمام سباحة
غلق وتشميع حمام سباحة بالمنيا

اعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، عن قيام الوحدة المحلية بتنفيذ قرار غلق إداري وتشميع "حمام سباحة" يعمل بدون ترخيص داخل المدينة لمخالفته شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .

وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون شرطة المرافق والبيئة ومسؤول السلامة والصحة المهنية،  لإحكام الرقابة والقضاء على المخالفات الإدارية ، والصحية ، والبيئية ، والأنشطة التي تُدار بدون ترخيص.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت ، والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات الصحية والبيئية ، وتحقيق الضوابط المتبعة،  وتطبيق القانون واتخاذ اللازم حيال المخالفين ، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

واكد رئيس مركز ومدينة ملوي ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها ، في تنظيم حملات تفتيشية بصفة دورية ، لرصد أى منشأة تعمل بدون ترخيص ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وتنفيذاً لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن.