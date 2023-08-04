غلق وتشميع "حمام سباحة" بدون ترخيص بالمنيا

اعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، عن قيام الوحدة المحلية بتنفيذ قرار غلق إداري وتشميع "حمام سباحة" يعمل بدون ترخيص داخل المدينة لمخالفته شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .

وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون شرطة المرافق والبيئة ومسؤول السلامة والصحة المهنية، لإحكام الرقابة والقضاء على المخالفات الإدارية ، والصحية ، والبيئية ، والأنشطة التي تُدار بدون ترخيص.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت ، والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات الصحية والبيئية ، وتحقيق الضوابط المتبعة، وتطبيق القانون واتخاذ اللازم حيال المخالفين ، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

واكد رئيس مركز ومدينة ملوي ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها ، في تنظيم حملات تفتيشية بصفة دورية ، لرصد أى منشأة تعمل بدون ترخيص ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وتنفيذاً لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن.