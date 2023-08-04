تعديل معايير صرف الدعم النقدي يصب في مصلحة الأسر البسيطة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن برنامج "تكافل وكرامة" هو برنامج طموح بدأ عام 2015، وهو برنامج للحماية الاجتماعية، حيث أنه يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال اليتامى وذوي الهمم والأسر التي ليس لديها عائل، أو أسر تعوقها معوقات تجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الحياة الأساسية.

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محور تكافل الذي يستهدف الآسر الفقيرة

وأضاف "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن البرنامج انطلق من خلال محورين هما محور تكافل الذي يستهدف الآسر الفقيرة في مختلف المحافظات، ومحور كرامة الذي يستهدف كبار السن وأصحاب الهمم.

ولفت إلى أن المبالغ التي انطلق منها البرنامج كانت مبالغ بسيطة طبقًا لطبيعة البرنامج، خاصة أنه يستهدف الكثير من الأسر، موضحًا أن تعديل معايير صرف الدعم النقدي من الدولة بالأمس ساهم في رفع الحدود القائم عليها هذا البرنامج.

مصلحة الأسر البسيطة

وأكد أن البرنامج بعد هذه الزيادة سيحقق أهدافه بطريقة أفضل تواكب المعايير، خاصة أن هذا القرار يصب في مصلحة الأسر البسيطة والأسر التي تحتاج إلى مساعدة.