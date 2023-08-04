الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تعديل معايير صرف الدعم النقدي يصب في مصلحة الأسر البسيطة (فيديو)

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن برنامج "تكافل وكرامة" هو برنامج طموح بدأ عام 2015، وهو برنامج للحماية الاجتماعية، حيث أنه يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال اليتامى وذوي الهمم والأسر التي ليس لديها عائل، أو أسر تعوقها معوقات تجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الحياة الأساسية.

اقرأ أيضا .. الفئات المستحقة لدعم "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء

محور تكافل الذي يستهدف الآسر الفقيرة

وأضاف "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن البرنامج انطلق من خلال محورين هما محور تكافل الذي يستهدف الآسر الفقيرة في مختلف المحافظات، ومحور كرامة الذي يستهدف كبار السن وأصحاب الهمم.

ولفت إلى أن المبالغ التي انطلق منها البرنامج كانت مبالغ بسيطة طبقًا لطبيعة البرنامج، خاصة أنه يستهدف الكثير من الأسر، موضحًا أن تعديل معايير صرف الدعم النقدي من الدولة بالأمس ساهم في رفع الحدود القائم عليها هذا البرنامج.

 مصلحة الأسر البسيطة

وأكد أن البرنامج بعد هذه الزيادة سيحقق أهدافه بطريقة أفضل تواكب المعايير، خاصة أن هذا القرار يصب في مصلحة الأسر البسيطة والأسر التي تحتاج إلى مساعدة.

مواد متعلقة

الفئات المستحقة لدعم "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء

معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف المنحة لشهر أغسطس

التضامن تعلن عن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس