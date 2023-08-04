رصد 12 كيلو حشيش في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش:

وتمكنت في مديرية أمن الإسكندرية ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرامًا - مبلغ مالى، وضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش - مبالغ مالية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.