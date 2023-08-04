حملات مرورية لتحقيق الانضباط ورصد المخالفات

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (91158) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، (37073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (837) مخالفة السير من دون تراخيص، (13) مخالفة موقف عشوائي، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة:



كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.