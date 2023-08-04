لحظة هجوم مسيرة أوكرانية على سفينة حربية روسية.. فيديو

تعرضت سفينة حربية روسية لأضرار بالغة بعد هجوم بزورقين مسيرين أوكرانية على قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك بعد أن قالت روسيا إنها صدت الهجوم.

أوقف الميناء المدني، الذي يتعامل مع 2٪ من إمدادات النفط العالمية وكذلك صادرات الحبوب، مؤقتًا جميع حركة السفن قبل استئناف العمليات العادية.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة “سكاي نيوز” لحظة هجوم زروق مسير الأوكرانية على السفينة الحربية الروسية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم الأوكراني بطائرتين من دون طيار تم صده في المياه خارج القاعدة وتم تدمير الطائرات المسيرة، ولم يذكر أي ضرر.

أوكرانيا: “الهجوم أصاب السفينة الروسية بأضرار خطيرة”

وقالت استخبارات أوكرانيا إن سفينة أولينيجورسكي جورنياك، وهى سفينة إنزال تابعة للبحرية الروسية، تعرضت لخرق خطير ولم تتمكن من القيام بمهام قتالية بعد عملية مشتركة بين البحرية الأوكرانية وجهاز المخابرات الخاص.

وأضافت أنه كان هناك طاقم من نحو 100 جندي روسي على متن السفينة عندما تعرضت لهجوم بزورق من دون طيار تحمل 450 كيلوغرامًا من مادة تي إن تي، من دون إعطاء أية معلومات عن أية ضحايا.

وفي سياق منفصل، قال مصدر مطلع على عمليات الميناء إن سفينة حربية روسية كبيرة تعين سحبها إلى الشاطئ لأنها لم تستطع التحرك تحت قوتها بعد تعرضها لأضرار.

وقال المصدر، الذي لم يذكر اسم السفينة، إن عمليات تحميل النفط والحبوب لا تزال جارية في الميناء الذي استأنف عملياته الطبيعية بعد ساعات من الهجوم.

أعلن حاكم كراسنودار كراي الروسية، فينيامين كوندراتيف، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، مؤكدًا أنه لا إصابات أو ضحايا إثر الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك.

وكتب كوندراتيف على قناته على موقع تيليجرام: "صدت قواتنا المسلحة اليوم ليلًا وصباحًا هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أو أضرار، وأضاف حاكم المدينة: "تعمل جميع الخدمات المتخصصة اللازمة في الموقع، أشكر قواتنا المسلحة على عملها المنسق".

وقالت خدمات الطوارئ الروسية، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو، وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في مناطق عدة من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.