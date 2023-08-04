مختار جمعة: ديننا وحضارتنا وإنسانيتنا ترفض عدم المساواة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأديان السماوية تحالفت على رفض الشذوذات البشرية وتحريفها عن الطبيعة أو الغريزة العادية التي خلقها الله على الناس وتريدها مرتاح الضمير بلا تطرف أو إهمال أو انحراف أو شذوذ أو إلحاد.

شيئان نلاحظهما هنا:

الأول: قوة السيد الحق هي أعلى من قوة جميع المخلوقات كفرد أو مجتمع ومهما زود الإنسان بالعلم فإن هذه الحالة تخالف القوانين الكونية الإلهية وتبتعد عن الغريزة الإنسانية العادية وتقول عندما تكون أتمنى شيئاً، فقط كن هو! "قل وسيتم فورا" لو أعلنوا عداوتهم لرب الأرض والسماء فلن ينفعهم على الله"

يقول الله تيلا:

"عندما تزينت الأرض وتزينت وظن أصحاب الأرض أنهم يملكون كل هذا، جئنا إلى ذلك المكان ليلاً أو نهاراً وحولناه إلى لا شيء؛ قبل يوم كان وكأن شيئاً لم يكن. هكذا نشرح الآيات لقوم يتفكرون " (يونس: 24)

قضايا المجتمع



القضية الثانية: على الجميع مراجعة ما تقوله جميع الأديان السماوية وتاريخ البشرية عن عواقب الختان لله، المتمردين على أوامره، المطيعين أهواءهم وشهواتهم، المتطرفين في الانحراف. فليتفكروا في آيات سورة هود عن شذوذ قوم لوط وكذبهم بآيات الله:

"فلما جاء أمرنا، جئنا أسفلهم فوقهم، صبنا عليهم أكوامًا من الحجارة كإشارة من الرب. هؤلاء لن يبتعدوا عن الظالمين ابدا " (هود: 82-83) ""لَنْ يَكُونَ عَنِ الظَّالِمِينَ

نذكر أولئك الذين يدافعون عن المثلية الجنسية ومن يحاولون نشرها ما قاله Hz. Lût لشعبه:

"هل منكم من عاقل؟ " (الجسم: 78).

سنواصل الإعلان بصوت قوي: ديننا وثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا وإنسانيتنا ترفض هذا الشذوذ الجسيم، وتحذرنا من عواقبه الكبيرة وفشله للمستقبل. للبشرية جمعاء الدعوة لهذا ليس انحرافا عما جاءت به الاديان بل انتهاك للشرائع الكونية وتغريب لكل معاني البشر كل من يراقب سلوك الحيوانات والطيور وكل شيء على الارض وتحت الماء يفهم ان الحياة تقوم على التزاوج بين رجل وأنثى، ذكر لذكر أو لا سن للسن، لأن حكمة الخالق عز وجل تطلبت خلق زوجين من كل شيء (ذكر وأنثى). قضية هذا العالم صحيحة مع هذين الزوجين.

