شلالات وادي الريان بالفيوم كاملة العدد "صور"

تشهد بحيرات وادي الريان بالفيوم إقبالًا كثيفًا من الزائرين كملاذ للهاربين من ارتفاع درجات الحرارة، لقضاء يومهم تحت هدير مياه الشلالات، والسباحة في البحيرة المسحورة.

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة ووصولها إلى أرقام غير مسبوقة، تخطت الأربعين درجة إلا أن هذا لم يمنع المصطافين من الذهاب إلى بحيرات وادي الريان.

ويضم الوادي جبل المدورة بهضبته العالية على شكل دائرة يقابلها فى الجانب الآخر 3 هضاب شبيهة بالأهرامات الثلاثة وينساب بينهما الماء على شكل لسان يخرج من البحيرة ويوجد أسفل الجبل شاطئ البحيرة بطول 600 متر، والذى يغطيه ظل الجبل فى منظر بديع وتشتهر منطقة جبل المدورة برحلات السفارى والخيمة البدوية وكذلك البحيرة السفلى وهى أكبر بحيرات وادي الريان، وتبلغ مساحتها نحو 100 كيلو متر مربع.

وتتصدر بحيرات وادي الريان والشلالات المشهد من حيث الإقبال الكثيف باعتبارها أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالمحافظة من خلال توافد الزائرين من أبناء المحافظة والوافدين من المحافظات المجاورة، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من جمال الطبيعة، بمناطق البحيرة المسحورة وجبل المدورة والشلالات، ويتكون وادي الريان من البحيرة العليا والبحيرة السفلى ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى ومنطقة جبل الريان وهى المنطقة المحيطة بالعيون ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى.

البحيرة المسحورة بالفيوم طبيعة ساحرة ومناظر خلابة:

تعد البحيرة المسحورة بمنطقة بحيرات وادي الريان بمحافظة الفيوم من أجمل بقاع مصر لممارسة رياضات التزحلق على الرمال، وتسلق الجبال، والسباحة والتحليق بالمظلات "الباراشوت"، وتتميز البحيرة بأنها بقعة ساحرة وسط الصحراء مليئة بالمياه العذبة ويحيط بها الجبال المرتفعة والكثبان الرملية من كل الجهات، وتتوسط صحراء محمية وادي الريان.

سميت بالبحيرة المسحورة لأن مياهها تغير ألوانها، وفقًا لضوء الشمس، وكان السكان المحليين بالمنطقة هم السبب وراء اسم "البحيرة المسحورة"، لوقوعها بين الجبال المرتفعة والكثبان الرملية التي تحيطها بها من 4 جهات ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة، وغير معروف المصدر الرئيسي المكون لها، كما أن لون المياه يتغير عندما تسطع الشمس ناحيتها باللون الأزرق أو الذهبي أو لون السحب في السماء، لذا سميت بـالمسحورة.

وتصل المياه إلى البحيرة المسحورة من تحت حبيبات الرمال، إذ تتمتع برمال فريدة وكثبان رملية ناعمة يتم التزحلق عليها وهى رمال عميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام، ومع ذلك إلا أن مياهها عذبة وليست مالحة وتقع فى مشهد خلاب يجذب الناظرين.

وتتوسط البحيرة محمية وادى الريان، وتقع شمال محافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترًا من القاهرة، ويحيط بالبحيرة جبل "المشيقيقة"، وهو عبارة عن كتلة صخرية عالية يزينها بعض التشققات ذات الألوان الزاهية، وهى منطقة ذات طبيعة ساحرة، ويحظى هذا الجبل برؤية بانورامية لوادي الريان، وتستضيف المنطقة الكثير من المهرجانات الدولية، ومنها البطولة الدولية للتزحلق على الرمال، ومهرجان الرياضات الصحراوية بالفيوم، وهى المهرجانات التى تشهد مشاركة دولية واسعة من الدول العربية والأجنبية.