افتتاح مراكز تأهيل وعلاج طبيعي بقري ومراكز محافظه الغربيه

أعلنت مديرية الصحة بالغربية ،افتتاح 3 مراكز للعلاج الطبيعى بالوحدات الصحية التابعة لمركز طنطا وقطور وسمنود خلال شهر يونية و يوليو الماضى، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه.

وأوضح الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزاره الصحة بالغربية ، أن أعمال التطوير والإفتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت ثلاث اقسام للعلاج الطبيعي، أحدهما في وحدة ميت عساس التابعة لمركز سمنود ، وحدة شوبر التابعه لمركز طنطا وحده دماط التابعه لمركز قطور وذلك بهدف زيادة نطاق التوسع الأفقى فى تقديم الخدمات العلاجية النوعيه لسكان الريف المصرى

وأشاد وكيل الوزاره بمستوى التعاون المتميز بين مديرية الصحة بالغربية والمجتمع المدنى بالقري ، و الذين شاركوا فى تجهيز و اعداد الأقسام بشكل يضمن تقديم خدمات متميزة لسكان قرية القرى

كما اثنى على المجهود المبذول فى انشاء و تجهيز الأقسام فى وقت قياسى ، و الذى يعتبر احد نتائج التعاون المثمر و المستمر بين ادارتى العلاج الطبيعى و الرعاية الاساسيه بالمديريه من جهه و اعضاء المجتمع المدنى بالغربية من جهة اخرى ، من اجل تقديم خدمات العلاج الطبيعى و التأهيل لكافة سكان المحافظة والقري والمناطق الاكثر احتياجاً.