الأمن ينهي رحلة تاجر مخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة عزبة العبور وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.