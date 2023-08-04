تكثيف أمني لكشف ملابسات إصابة طفل بطلق ناري في قنا

أُصيب طفل بطلق ناري، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل إصابة طفل بطلق ناري

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة طفل بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا، وتبيّن إصابة طفل بمركز دشنا يبلغ من العمر 5 أعوام، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ضبط المتهم بقتل سيدة في منطقة الرمل بالإسكندرية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية)، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "الأفيون – الشابو").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو





أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ورد بلاغ لغرفة عمليات المرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محور 26 يوليو ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد المنصورية اتجاه ميدان لبنان.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

ورفعت إدارة شرطة المرور آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

التحقيق في مصرع شخص أسفل عجلات لودر بأكتوبر



طلبت النيابة العامة بأكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم لودر أعلي محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.



كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة، وكذلك أمرت النيابة بحجز صاحب اللودر 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على جثة "ن س م س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

