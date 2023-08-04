إتحاد الكرة في ورطة بسبب دوري المحترفين

ضرب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء مجلسه عرض الحائط بقرار الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية التي اجتمعت واتفقت على إلغاء قرار تطبيق دوري المحترفين للدرجة الثانية بالموسم المقبل، وأصبحت قراراته فوق القانون واللائحة وحتى فوق أصوات الجمعية العمومية.



ولم يكتف علام ومجلسه بمحاولاتهم المستميتة لوأد العمومية غير العادية التي دعت إليها الأندية المعترضة والبالغ عددها 36 ناديا، من خلال التواصل سرا مع عدد من رؤساء الأندية لإقناعهم بعدم الحضور حتى لا تصل إلى النصاب القانوني وتجبر الاتحاد على اتخاذ قرار عكس رغبتهم، بل حتى بعد اجتماعها واتخاذها القرار النهائي لم تمتثل له وشككت في شرعيته.

وأكدت مصادرل " الوفد" أن الجمعية بالفعل اجتمعت بحضور36 ناديا وتم أًخذ التصويت " بالصوت والتوقيع " بالموافقة على إلغاء دوري المحترفين وأن الإجراءات كلها اتخذت بدقة وعناية شديدة، حتى لا يكون هناك لعلام ومجلسه فرصة للطعن على القرار النهائي أو التشكيك في قانونية الجلسة.

لكن الأعضاء المجتمعين فوجئوا بعد الانتهاء من جلستهم، ببيان تصعيدي من مجلس إدارة اتحاد الكرة، يفيد بتمسكه بتطبيق قرار دوري المحترفين اعتبارًا من الموسم المقبل، وأن القرار يعتبر محسوما بالنسبة لمجلس الجبلاية.

وفي هذا السياق قال الشافعي صالح رئيس نادى أسوان:" وقعنا بالموافقة على إلغاء دوري المحترفين وكنا دقيقين جدا في التصويت حتى لا يكون هناك بطلان في الإجراءات".

وأضاف: "ألغت الجمعية العمومية بإرادة حرة دوري المحترفين المقرر تطبيقه في الموسم المقبل ونأمل من اتحاد الكرة سرعة تنفيذ القرار بدلا من البحث عن أسباب واهية لإلغاء إرادتنا.

واختتم: تم التصويت من قبل 36 ناديا بعد اعتذار نادي دكرنس عن عدم التصويت، وكلهم بالموافقة على إلغاء دوري المحترفين".

وما أثار حفيظة الأندية المعترضة، هي السياسة التي اتبعها مجلس علام في التعامل مع هذا الملف بالتشكيك في قانونية عقد الجمعية العمومية واتهام المعترضين بأنهم أصحاب مصالح ولا شأن لهم بهذا القرار، كما أنه زعم في بيانه أن دعوة الأندية لجمعية عمومية غير عادية يخالف اللائحة نظرا لعدم وصول تفويضات من الأندية، وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الطارئ.

وعلى أرض الواقع كشفت العمومية الأخيرة زيف هذه الادعاءات إذ أن أكثر من 50 ناديا أرسلوا بالفعل خطابات لإبلاغ المجلس بموقفهم ونيتهم عقد العمومية، حتى أن بيان اتحاد الكرة ناقض نفسه بادعاء أن عددا من الأندية التي أرسلت خطابات لرفض القرار عادت وأرسلت خطابات تسحب طلبها الأول (دون الكشف عن أسماء هذه الأندية أو الخطابات)، وانكشف هذا الأمر بالحضور الكامل للعمومية في موعدها.