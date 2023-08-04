المتهم بضرب حماته في الجيزة: بتقوّم بنتها عليا

اعتقد مسجل خطر أن الخلافات التي بينه وبين زوجته سببها حماته وأنها تشعل الخلافات بينهما، مما اضطره إلى الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بأنه تقابل مع حماته أثناء سيرها في الشارع، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اشتخدم فيها مطواة وطعنها بها.

تفاصيل بلاغ ضرب سيدة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تضرر (أحد الأشخاص وزوجته) من تعرض الثانية بالتعدى بسلاح أبيض من قبل زوج نجلتهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاً إصابتها.. وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز.. تقابلت مع (زوج نجلتها "له معلومات جنائية" وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز) وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين نجلتها قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وفرا هاربان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكابه الواقعة.. كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهم بإنهاء حياة سيدة في منطقة الرمل بالإسكندرية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية)، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "الأفيون – الشابو").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى 6 مواطنين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.