أنشطة معهد أمراض النباتات البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال يوليو

كشف الدكتور محمود قمحاوي، مدير معهد بحوث أمراض النباتات عن أنشطة المعهد خلال شهر يوليو 2023 منها الأنشطة الخدمية والإرشادية والتدريبية والميدانية، بالإضافة إلى دوره البحثي وجاءت على النحو التالي :

أولاً : متابعة الحالة المرضية:

· المرور على زراعات الخضر (الطماطم- الباذنجان- الفلفل- الفراولة- القرعيات) بمحافظات القليوبية – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – لاسماعيلية – الغربية –المنيا – بني سويف للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة .

· المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الغربية لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الملائمة.

· المرور علي زراعات الذرة بمحافظات - الدقهلية - البحيرة - المنوفية - الغربية لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة.

· المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظات قنا و الاقصر لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة.

· المرور علي زراعات العنب والموالح والمانجو بمحافظات الغربية و البحيرة والقليوبية للوقوف علي أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الخاصة بحلها.

ثانيآ : الارشاد والتدريب:-

ندوات ارشادية:

· القاء محاضرة عن " الآفات المرضية التى تصيب محصول القصب " وذلك ضمن تدريب السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القصب بمركز تدريب سيدى بشر بالأسكندرية.

· إلقاء محاضرة عن " أهم الأمراض التى تصيب قصب السكر وطرق المكافح " وذلك بمركز تدريب المعمورة بمحافظة الأسكندرية.

دورات تدريبية:

· الاشتراك فى التدريب على الدليل الإرشادى للإنتاج النباتى العضوى وتطبيق الزراعة العضوية بالمزراع بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

· الأشتراك فى برنامج إعداد المدرب (TOT) فى تدريب مطبقى المبيدات.

· حصول الدكتور / سلامة احمد سلامة الباحث بقسم بحوث أمراض المحاصيل البقولية والعلف على دورة تحليل البيانات الإحصائية Statistical Data Analysis Using SPSS لمدة شهرين On line من مجموعة جامعة الجميع الذكية للتعليم القابضة MIDOCEAN UNIVERSITY

· تم التدريب الصيفى لطلاب جامعة أسيوط فى معمل النانوتكنولوجى .

· تنفيذ دورة تدريبية عملية تحت عنوان " تطبيق تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق التشخيص الحديثة (PCR) فى المراحل المختلفة فى المختبروذلك خلال الفترة من 16/7 وحتى 20/7/2023.

· تدريب مجموعة من طلاب كلية الزراعة والعلوم من جامعات مصر المختلفة والقاء محاضرات لهم عن أهم أمراض النبات التى تصيب المحاصيل المختلفة وطرق الوقاية والعلاج.

· تدريب مجموعة من طلبة كلية الزراعة – جامعة عين شمس - كلية الزراعة – جامعة الوادى الجديد – المنصورة - الأزهر وكلية زراعة الفيوم.

· إلقاء محاضرة عن " أهم الأمراض النيماتودية وطرق مكافحتها وأيضا طرق عملية لدراسة النيماتودا الممرضة للنبات " من خلال تدريب طلاب جامعات ( أسيوط – قنا – المنيا – دمنهور ).

أنشطة معهد أمراض النباتات البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية

ثالثآ : النشاط البحثي:

تم نشر عدد 12 بحوث في مجلات علمية دولية

رابعآ: النشاط الإنتاجي

1- تم فحص عدد (503) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد (90) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الإشتراك فى أعمال (22) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (57) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- فحص عدد (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.

6- شراء 5جم من مادة أكسيد الزنك.

7- شراء مادة ميكروهيزا.