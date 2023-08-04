الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على سائق متهور لهذا السبب

قيادة متهورة
قيادة متهورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لقيامه بقيادة سيارة برعونة وبصحبته آخرون في منطقة التجمع الخامس وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة (نجلها مصاب بشرخ في الجمجمة وتجمع دموى) حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع، مما أدى لسقوط نجلها أرضًا، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتبيّن انتهاء رخصة التسيير وعدم حمله رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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