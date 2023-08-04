الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مستشار شيخ الأزهر تشارك في ندوة "إدارة الأزمات"

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر خلال الندوة

 

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في فعاليات ندوة" إدارة الذات" التي نظمتها وحدة التطوير المهني بالمركز بالتعاون مع وحدة الدعم النفسي، لطالبات معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

خلال فعاليات الندوة ألقت الدكتورة نهلة الصعيدي كلمة حرصت خلالها على توعية الطالبات بكيفية التعامل مع النفس بطريقة صحيحة، مشيرة إلى أن التحلي بالمشاعر الإيجابية والتفاؤل والإيثار وإدارة الذات هي العوامل الحقيقية لتوجيه قدراتنا وأفكارنا نحو أهداف نصبو إلى تحقيقها.
كما أوصت بالتأكيد على أهمية تنظيم الندوات ذات العلاقة بتنمية الجانب المعرفي، والأخلاقي، والقيمي، لدى الطالب الوافد، بغرض تمكينه من مواجهة المشكلات التي تواجهه أثناء دراسته بالأزهر، وبعد التخرج من الجامعة.

أدار الندوة د.خالد علي- مدرس الصحة النفسية-بكلية التربية-جامعة الأزهر، وقد شهدت الندوة إقبالاً كبيرًا من الطالبات ومشاركات عديدة تعكس مدى رغبتهن في المعرفة وتطوير الثقة بالنفس والذات.

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