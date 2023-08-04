الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملات أمنية مكبرة لضبط تجار الكيف

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وضبط 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش - مبالغ مالية .

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزتهما 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط ثلاثة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية بحوزتهما  28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام - مبالغ مالية.

واثمرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزتهما 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 سلاح أبيض، وضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 750 جرام - مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية وبحوزته كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 250 جرام - مبلغ مالى.

واسفرت الجهود ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية وبحوزته  500 قرص مخدر - مبلغ مالى، وضبط أحدى السيدات، لها معلومات جنائية، وبحوزتها 185 قرص مخدر - مبلغ مالى – سلاح أبيض، وضبط  ضخص بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام - مبلغ مالى وضبط شخص بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض، وضبط  أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة - مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

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