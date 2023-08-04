حملات أمنية مكبرة لضبط تجار الكيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وضبط 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش - مبالغ مالية .

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزتهما 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط ثلاثة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية بحوزتهما 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام - مبالغ مالية.

واثمرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزتهما 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 سلاح أبيض، وضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 750 جرام - مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية وبحوزته كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 250 جرام - مبلغ مالى.

واسفرت الجهود ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية وبحوزته 500 قرص مخدر - مبلغ مالى، وضبط أحدى السيدات، لها معلومات جنائية، وبحوزتها 185 قرص مخدر - مبلغ مالى – سلاح أبيض، وضبط ضخص بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام - مبلغ مالى وضبط شخص بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض، وضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة - مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.