عروس البحر تبتلع 4 شباب بشواطئ غرب الاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية حالات غرق كثيرة بالأخص مع ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التي تؤدي إلى عملية السحب بالشواطئ وتزداد الحالات فى موسم الصيف مع الإقبال المواطنين علي الشواطئ كانت حصيلتهم 4 حالات غرق حتى الآن.

كانت قد شهدت الإسكندرية بعض حالات الغرق، والتى جاءت غالبيتها بالشواطئ الغربية، والممتدة من الدخيلة وحتى الكيلو21 بداية الساحل الشمالى، ومرورا بشواطئ العجمى.

تعتبر الشواطئ الإسكندرية الغربية والمعروفة بمجموعة شواطئ العجمى، هى الأكثر خطورة بالإسكندرية، وهى شواطئ تمتد بالشريط الغربى الساحلى، وبه عدد من الشواطئ الشهيرة والتى تجذب إليها آلاف المصطافين سنويا بسبب الطبيعة الساحرة لمياه البحر والرمال البيضاء الناعمة، إلا أن تلك الشواطئ الناعمة بها خطر مميت، حيث تتميز تلك الشواطئ بشدة التيارات المائية "الدوامات" نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة الغربية والتى تعتبر بداية الساحل الشمالى، ولم يتم تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بها.

وتتميز شواطئ غرب الإسكندرية بحى العجمى بالخطورة المرتفعة فى السباحة خاصة لمن لا يجيدون السباحة فى التيارات المائية الشديدة، ويقع فى الجهة الغربية والمعروفة بمجموعة شواطئ العجمى، وهو شريط غربى ساحلى به عدد من الشواطئ الشهيرة والتى تجذب إليها آلاف المصطافين سنويا بسبب الطبيعة الساحرة لمياه البحر والرمال البيضاء الناعمة، إلا أن تلك الشواطئ الناعمة بها خطر مميت، حيث تتميز تلك الشواطئ بشدة التيارات المائية "الدوامات" نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة الغربية والتى تعتبر بداية الساحل الشمالى، ولم يتم تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بها.

وياتى شاطئ الهانوفيل بالعجمى، من بين مجموعة تلك الشواطئ فى صعوبة السباحة، بسبب التيارات المائية والمنطقة المفتوحة بلا حواجز، وهناك منطقة بشاطئ الهانوفيل تدعى "المقبرة" يصعب أى شخص مهما كان يجيد السباحة النزول فيها، لأنها تتميز بالخطورة الشديدة.

أما شاطئ "أبو تلات" فهو من أخطر شواطئ العجمى، حيث أدت الطبيعة الجغرافية لهذا الشاطئ بالقرب من مصب نهر النيل من اختلاط مياه البحر بمياه النيل ووجود تيارات مائية شديدة، حيث اشتهر شاطئ "أبو تلات" بالدوامات المستمرة طوال أشهر السنة، ولا يسمح بالسباحة به لخطورته.

فيما يعد شاطئ الشاطبى هو الأكثر خطورة فى المنطقة الشرقية بسبب ارتفاع الأمواج وعدم وجود مشروع للحواجز المائية به، ويعتبر من الشواطئ الذى يصعب السباحة فيه.

ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على كافة الشواطئ، بسبب ارتفاع ملحوظ فى حركة الأمواج.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.